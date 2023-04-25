CTV: запрет полетов над Россией привел к росту затрат для канадских авиакомпаний

Канадские авиакомпании столкнулись с проблемами из-за запрета полетов над Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание CTV News сообщило о серьезных убытках канадских авиаперевозчиков из-за закрытия для их полетов российского воздушного пространства. Теперь компании вынуждены облетать Россию, что приводит к росту себестоимости “и без того дорогих” билетов.

“Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России”, – приводит издание слова бывшего операционного директора компании Air Canada Дункана Ди.

По данным бывшего сотрудника, стоимость некоторых перелетов для компании за последние несколько лет выросла более чем на 40 процентов, в то время как перевозчики China Airlines, Cathay Pacific и Air India наоборот снизили стоимость перелетов по данным маршрутам.

Генеральный директор Aero Consulting Experts Росс Аймер считает, что компании, попавшие под запрете перелетов над Россией, попали в “невыгодное конкурентное положение”. Сайт KP.RU рассказывал об одном из старейших финских авиаперевозчиков, который также попал в “невыгодное положение” и компания стала практически нерентабельной.