Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 апреля 2023 5:35

Посол ЮАР в Оттаве Шейк шокирован позицией Канады по Украине

Дипломат не понимает причины, по которой Канада не поддерживает идею мирных переговоров
Роман ПОЛОСИКОВ
Посол ЮАР в Оттаве Шейк шокирован позицией Канады по Украине

Посол ЮАР в Оттаве Шейк шокирован позицией Канады по Украине

Фото: REUTERS

Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк шокирован позицией Канады по ситуации на Украине, поскольку они не поддерживают идею мирных переговоров. Он призывает содействовать прекращению конфликта, а не его эскалации. Об этом он заявил в беседе с изданием Toronto Sun.

Он отметил, что у мирового сообщества есть все инструменты, которые могли бы урегулировать конфликт, но оно будто не собирается этого делать.

Дипломат отметил, что не понимает, как можно ставить результат переговоров в качестве требования к самим переговорам. Это крайне нелогично и походит на лицемерие. При этом он добавил, что ситуация может разрешиться только за столом переговоров, а не военным путем.

Напомним, что издание The New York Times опубликовало информацию, что Киев останется без поддержки Запада в случае провала при контрнаступлении. Партнеры киевского режима не могут поддерживать растущие запросы Украины, поскольку они исчерпали большую часть своих ресурсов.