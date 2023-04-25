Посол ЮАР в Оттаве Шейк шокирован позицией Канады по Украине Фото: REUTERS

Посол ЮАР в Оттаве Риаз Шейк шокирован позицией Канады по ситуации на Украине, поскольку они не поддерживают идею мирных переговоров. Он призывает содействовать прекращению конфликта, а не его эскалации. Об этом он заявил в беседе с изданием Toronto Sun.

Он отметил, что у мирового сообщества есть все инструменты, которые могли бы урегулировать конфликт, но оно будто не собирается этого делать.

Дипломат отметил, что не понимает, как можно ставить результат переговоров в качестве требования к самим переговорам. Это крайне нелогично и походит на лицемерие. При этом он добавил, что ситуация может разрешиться только за столом переговоров, а не военным путем.

Напомним, что издание The New York Times опубликовало информацию, что Киев останется без поддержки Запада в случае провала при контрнаступлении. Партнеры киевского режима не могут поддерживать растущие запросы Украины, поскольку они исчерпали большую часть своих ресурсов.