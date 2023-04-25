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НовостиПолитика25 апреля 2023 5:38

Марочко сообщил об активизации украинских диверсантов на Купянском направлении

Активизация связана с нормализацией погодных условий
Сергей ЧИКОВ
Украинские ДРГ активизировались на Купянском направлении

Украинские ДРГ активизировались на Купянском направлении

Фото: REUTERS

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об активизации деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.

“На Купянском направлении отмечается активизация ДРГ противника в связи с относительной нормализацией погодных условий. Только за истекшие сутки на этом направлении выявлены признаки работы порядка пяти групп”, – сказал военный.

Марочко отметил, что одна из украинских ДРГ выдала себя около Стельмаховки в ЛНР и была ликвидирована российскими силами. Напомним, недавно российские военные на Купянском направлении за сутки уничтожили сразу три ДРГ противника, а также сорвали две ротации войск на линии соприкосновения.

Ранее Марочко сообщал, что на данном направлении Киев использует принудительно мобилизованных украинцев, нежелающих участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии. Также полковник сообщал, что власти Украины вербуют женщин с химическим и биологическим образованием в ряды ВСУ.