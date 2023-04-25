Bloomberg оценил в $507 млн убытки канала FoxNews из-за ухода Такера Карлсона

Такер Карлсон покинул FoxNews 24 апреля 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Bloomberg оценило потери телеканала Fox News из-за увольнения популярного телеведущего Такера Карлсона в 507 млн долларов. Убытки связаны с потерей стоимости акций компании, после сообщений об уходе журналиста акции класса А Fox Corp. потеряли более пяти процентов стоимости.

Аналитик KeyBanc Capital Markets Брэндон Ниспел отметил, что шоу Карлсона было самым популярным в прайм-тайм на американском телевидении и собирало до 3,7 миллиона зрителей.

Напомним, о решении журналиста покинуть телеканал стало известно 24 апреля 2023 года. Карлсон известен своей критикой в адрес президента США Джо Байдена, в начале марта журналист заявлял, что американский президент “теряет способность воспроизводить речь”.

Команда телепередачи «Соловьев.Live» уже предложила популярному ведущему работу в своей студии, и отметила что в России “можно не бояться ругать Байдена”.

Сайт KP.RU рассказывал, что по мнению Карлсона, затянувшийся конфликт на Украине приведет к поражению США, также критиковал западные страны за обещание безоговорочно помогать киевскому режиму. По мнению эксперта, Украина не является демократической страной, а американская цензура пытается скрыть этот факт.