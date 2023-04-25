Украинские военные пытаются выходить из Артемовска под видом гражданских Фото: Дмитрий СТЕШИН

Во время эвакуации мирных жителей из западных районов Артемовска в ДНР один из снайперов украинского националистического батальона переоделся в гражданскую одежду, пытаясь сбежать таким образом. Об этом рассказывает РИА Новости со слов российского бойца группы "Вагнера".

Также он добавил, что мирных граждан находят в домах и подвалах.

Всех гражданских женщин, детей и пожилых людей стараются эвакуировать из Артемовска, но среди тех, кто прикидывается гражданским, оказываются и бойцы из «Азова»*. Именно таким образом и пытался сбежать снайпер нацбатальона, но подобная попытка не увенчалась успехом.

Ранее KP.RU писал, что по информации испанской газеты El Mundo в Артемовске осталось всего несколько украинских бригад, а остальные уже сбежали оттуда. Также они рассказали, что из города вывезли и уцелевшую технику.

*Запрещенная в России террористическая организация