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НовостиПолитика25 апреля 2023 6:16

Марочко: российская авиация и артиллерия успешно сдерживают наступление ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ концентрируют силы для контрнаступления на краснолиманском направлении
Сергей ЧИКОВ
Российские артиллеристы блокируют любые попытки ВСУ продвигаться на краснолиманском направлении

Российские артиллеристы блокируют любые попытки ВСУ продвигаться на краснолиманском направлении

Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия накопила достаточно резервов для наступления на Краснолиманском направлении. Однако, по его словам, авиация и артиллерия ВС России блокируют любые попытки Киева начать движение.

“Можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности”, – сообщил военный агентству ТАСС, уточнив, что командование ВСУ в данный момент не решается реализовать свой замысел в полном объеме из-за ежедневных обстрелов со стороны российской артиллерии и авиации.

Напомним, командование ВСУ планирует провести масштабное контрнаступление весной 2023 года. Украинские власти признают, что поддержка Западных союзников ослабевает и они могут навязать Киеву мирные переговоры с Москвой в случае провала этого наступления.

Американский военный аналитик Шон Бэлл считает, что данное наступление станет последней главой конфликта на Украине. По мнению эксперта, бойцы украинской армии “быстро выдохнутся” в атаке, что на фоне ослабления западной поддержки приведет к победе России.