Российские артиллеристы блокируют любые попытки ВСУ продвигаться на краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинская армия накопила достаточно резервов для наступления на Краснолиманском направлении. Однако, по его словам, авиация и артиллерия ВС России блокируют любые попытки Киева начать движение.

“Можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности”, – сообщил военный агентству ТАСС, уточнив, что командование ВСУ в данный момент не решается реализовать свой замысел в полном объеме из-за ежедневных обстрелов со стороны российской артиллерии и авиации.

Напомним, командование ВСУ планирует провести масштабное контрнаступление весной 2023 года. Украинские власти признают, что поддержка Западных союзников ослабевает и они могут навязать Киеву мирные переговоры с Москвой в случае провала этого наступления.

Американский военный аналитик Шон Бэлл считает, что данное наступление станет последней главой конфликта на Украине. По мнению эксперта, бойцы украинской армии “быстро выдохнутся” в атаке, что на фоне ослабления западной поддержки приведет к победе России.