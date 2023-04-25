Эксперт по питанию посоветовала отказаться от сладких йогуртов и бутербродов на завтрак Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Известно, что завтрак самое важное время приема пищи, он должен быть насыщенным и брать на себя львиную долю дневной калорийности.

Эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан ответила, от чего лучше отказаться на завтрак. Сладости и выпечку лучше убрать со своего стола.

Такие блюда провоцируют выделение значительного объема инсулина, а он создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Это может привести к развитию диабета.

Манная каша тоже относится к вредным завтракам. Она калорийна, содержит большой количество глютена, который поддерживает воспалительные процессы в ЖКТ. К тому же, в этой крупе нет клетчатки, так что она не способствует пищеварительному процессу. Лучше выбрать гречку.

- Бутерброды с колбасой и сыром тоже не самый полезный вариант, к тому же, они ведут к набору веса. Но если без них не обойтись, то нужно заменить обычный хлеб на безглютеновый, например, на рисовой закваске. А вместо колбасы взять авокадо или нежирную ветчину из индейки, советует эксперт в беседе с «Газетой.ru». В первой половине дня не стоит употреблять сладкие йогурты и творожные массы.

- Творог – лучший источник кальция для организма, но при условии, что он без сахара и джема. Сладкое не позволяет кальцию усвоиться в полной мере. К тому же, сладкий вариант очень калориен, - говорит Анастасия.

Йогурты нужно выбирать греческие и добавлять к ним сухофрукты, а творог 5-9%. Обезжиренные молочные продукты брать не рекомендуется.

- Овсянка быстрого приготовления и мюсли часто содержат добавки, улучшающие вкус. Это добавляет калорий. Так что лучше заменять вредный завтрак качественным белком и жирами. Можно выбирать яйца, сэндвичи с хлебом на закваске и кусочком красной слабосоленой семги, овсянку с ягодами, рисовую кашу на кокосовом молоке, - заключила она.

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