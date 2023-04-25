В МИД России заявили о готовности ответить на внешнюю агрессию всеми имеющимися средствами

В МИД России заявили о готовности ответить на угрозы безопасности всеми имеющимися средствами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о готовности Москвы защищаться от внешней агрессии “любыми имеющимися средствами”. Дипломат отметил, что в возможном конфликте Россия прежде всего будет стремиться решить вопросы дипломатическим путем.

“Однако если невоенные средства исчерпаны и агрессия против нас неминуема, то мы оставляем за собой право обеспечивать национальную безопасность всеми имеющимися средствами”, – заявил Ермаков агентству ТАСС. Он отметил, что эта возможность указана в новой Концепции внешней политики, утвержденной недавно президентом Владимиром Путиным.

Ермаков подчеркнул, что Россия заинтересована в стабилизации отношений между ядерными державами и готова продолжать сотрудничество с Западом в сфере безопасности.

Напомним, ранее Ермаков допустил отказ России от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в некоторых регионах из-за дестабилизирующих военный действий Вашингтона и его союзников. В МИД РФ считают, что США подобными действиями показывают свое намерение достичь превосходства над Россией и Китаем.

Сайт KP.RU рассказывал о новой Концепции внешней политики России и приводил основные тезисы о роли страны в международном сообществе.