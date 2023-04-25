Украина готовит 12 бригад по 4 тысячи бойцов для наступления в следующем месяце Фото: REUTERS

Украина готовит 12 бригад численностью около четырех тысяч бойцов для наступления в мае. Готовы они должны быть уже к концу апреля. Об этом рассказали в издании The New York Times со ссылкой на ранее утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

При этом известно, что США и союзники по НАТО занимаются обучением девяти из двенадцати подразделений.

Отмечается, что Киев не очень охотно делится с американскими чиновниками подробными деталями своего оперативного плана, но по имеющимся данным можно понять, что украинские военные планируют проведение операции на южном направлении.

Андрей Марочко рассказал, что российская артиллерия и авиация успешно сдерживают наступление ВСУ на краснолиманском направлении. Украинская армия не решается на реализацию своих планов из-за постоянных и точных обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ.