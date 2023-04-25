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НовостиПолитика25 апреля 2023 8:10

Медведев: Европа с большим трудом перезимовала и теперь покупает дорогой американский газ

Он назвал вероятным возвращение цены в тысячу евро за тысячу кубов газа
Роман ПОЛОСИКОВ
Медведев: Европа с большим трудом перезимовала и теперь покупает дорогой американский газ

Медведев: Европа с большим трудом перезимовала и теперь покупает дорогой американский газ

Фото: Александр ГЛУЗ

Европа перезимовала в этом году с большим трудом. Из-за своей глупости теперь страны Евросоюза покупают газ у американцев дороже, тем самым обогащая США. Об этом рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время марафона «Знание».

Он добавил, что вполне вероятно скоро в Европе вернется огромная цена за газ.

Скорее всего цена на газ вырастет до тысячи евро за тысячу кубов, поэтому следующая зима может пройти для граждан европейских стран гораздо хуже.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что этот мир болен, но при этом он не считает третью мировую войну неизбежной. Какие-либо прогнозы делать он отказался, поскольку это дело неблагодарное.

Он напомнил, что не всегда распад империй заканчивается войной, приведя в пример СССР, после распада которого удалось избежать этого на протяжении 30 лет.