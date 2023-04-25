Медведев: лучше «тихий раздел» Украины, чем ее вступление в состав НАТО или мировая война

Медведев заявил, что лучше «тихий раздел» Украины, чем ее вступление в состав НАТО или мировая война Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 25 апреля, заявил, что «тихий раздел» Украины Польшей и рядом других государств более предпочтителен, чем вступление страны в Североатлантический альянс или мировая война.

«Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», - отметил Медведев, выступая на марафоне «Знание».

Он подчеркнул, что Польша, а также Венгрия и Румыния, «не первый десяток лет мечтают» о том, чтобы заполучить западные регионы Украины.

«Жадность и злоба, ненависть, амбиции часто сильнее рассудка и здравого смысла», - подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, Варшава обсуждает с Киевом создание конфедерации, а «отсюда недалеко и до унии, как это когда-то было». Медведев добавил, что такой план Польша и ряд других государств смешат реализовать как можно скорее, пока Россия и представители коллективного Запада не достигли принципиальных договоренностей.

Зампред Совбеза также отметил, что многие жители Украины не хотят возвращаться в Польшу.

«Потому что слишком сильна историческая память о том, как с ними в этой стране обращались. Прямо скажем, как с рабами, как со скотом», - указал Медведев.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой сообщил, что между двумя странами в ближайшем будущем будут стерты все границы. Он заявил, что речь идет не только о политических и экономических границах, но и об исторических. Как это будет реализовано, Зеленский не уточнил.