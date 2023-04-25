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НовостиПолитика25 апреля 2023 8:23

Глава парламента Крыма Константинов: Передача полуострова Украинской ССР в 1954 году была нелегитимной

Константинов призвал к отмене этого решения
Сергей КУДРИН
Глава парламента Крыма Константинов: Передача полуострова Украинской ССР в 1954 году была нелегитимной

Глава парламента Крыма Константинов: Передача полуострова Украинской ССР в 1954 году была нелегитимной

Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Передача Крымского полуострова Украинской ССР из состава РСФСР в 1954 году была нелегитимной, и это решение необходимо отменить. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, присоединившись к более раннему, аналогичному требованию депутата Госдумы Константина Затулина.

«Считаю, что в истории процесса вопиющей несправедливости и юридического нигилизма, запущенной в 1954 году, следует поставить жирную точку. В политическом плане это было сделано в 2014 году. В юридическом - должно быть сделано в ближайшее время», - говорит Константинов.

Глава парламента подчеркнул, что была проведена большая юридическая экспертиза, согласно которой решение 1954 года является нелегитимным. К аналогичному выводу пришёл и Затулин, который уже долгое время изучает вопрос правомочности передачи Крыма УССР.

Константинов пообещал объединить усилия со всеми союзниками по «этому благородному делу», и добиться юридической отмены неправомочного решения прошлых лет, при поддержке мощной доказательной базы.

Ранее KP.RU приводил стенограмму заседания Президиума Верховного совета СССР, согласно которой в 1954 году Крым был передан Украинской ССР за 47 минут обсуждения.