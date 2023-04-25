МИД России выразил протест послу Молдавии из-за недружественных действий Кишинева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел РФ во вторник, 25 апреля, проинформировало, что российская сторона заявила решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию из-за продолжающихся недружественных шагов Кишинева по отношению к России.

«Двадцать пятого апреля в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева», - сказано в заявлении министерства.

Кроме того, Москва объявила персоной нон грата одного из сотрудников молдавской дипмиссии в России. Это стало ответным шагом на «ничем не мотивированное решение» руководства Кишенева, которое 19 апреля объявило персоной нон грата сотрудника российского посольства в Молдавии. Отмечается, что соответствующую ноту российская сторона уже вручила Дарию.

Также Москва приняла решение запретить въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдавии. Сделано это в ответ на их постоянные антироссийские заявления и присоединение Кишинева к санкциям стран Евросоюза. Об этом уже проинформирован посол Молдавии, уточнили в МИД РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее молдавский МИД принял решение вызвать главу российский дипмиссии в Кишиневе Олега Васнецова после случая с отказом въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Тогда же стало известно о том, что молдавская сторона рассматривает возможность объявления персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства из-за «ненадлежащего поведения» делегации Татарстана в аэропорту Кишинева.