Медведев предупредил, что Россия ответит "око за око" в случае изъятия Западом ее замороженных активов

Медведев назвал "беспределом" изъятие российских активов на Западе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал “беспределом” изъятие российских активов на Западе. По его словам, западные политики “растоптали” собственную доктрину о неприкосновенности частной собственности.

"Изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу", – заявил политик на просветительском форуме “Знание”.

Медведев отметил, что на Западе прекрасно понимают, что подобные меры не принесут никаких результатов, поэтому затягивают решения в данном вопросе.

“Но если все-таки решение об изъятии будет принято, <...> я уверен, что у нас не дрогнет рука, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права”, – сказал Медведев. По его мнению, в данном вопросе необходимо действовать по принципу “око за око”.

Напомним, Европейский союз еще с прошлого года изучает возможность изъятия замороженных активов Банка России, чтобы использовать из в целях восстановления Украины.

Председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин предупреждал Западных лидеров, что подобные инциденты могут “пустить под откос” международное право и положат начало процессу его игнорирования другими странами.