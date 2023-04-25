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НовостиПолитика25 апреля 2023 9:00

Медведев предупредил, что Россия ответит "око за око" в случае изъятия Западом ее замороженных активов

Под данное хищение невозможно подвести никакую юридическую базу
Сергей ЧИКОВ
Медведев назвал "беспределом" изъятие российских активов на Западе

Медведев назвал "беспределом" изъятие российских активов на Западе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал “беспределом” изъятие российских активов на Западе. По его словам, западные политики “растоптали” собственную доктрину о неприкосновенности частной собственности.

"Изъятие российских активов и у граждан, и у компаний является незаконным актом, по сути хищением, под которое невозможно подвести никакую юридическую базу", – заявил политик на просветительском форуме “Знание”.

Медведев отметил, что на Западе прекрасно понимают, что подобные меры не принесут никаких результатов, поэтому затягивают решения в данном вопросе.

“Но если все-таки решение об изъятии будет принято, <...> я уверен, что у нас не дрогнет рука, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права”, – сказал Медведев. По его мнению, в данном вопросе необходимо действовать по принципу “око за око”.

Напомним, Европейский союз еще с прошлого года изучает возможность изъятия замороженных активов Банка России, чтобы использовать из в целях восстановления Украины.

Председатель нижней палаты Российского парламента Вячеслав Володин предупреждал Западных лидеров, что подобные инциденты могут “пустить под откос” международное право и положат начало процессу его игнорирования другими странами.