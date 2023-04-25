Нужно, но не важно: что россияне думают о репродуктивном здоровье

«Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты восьмого ежегодного исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер». В этом году в опросе участвовали не только женщины, но и мужчины, которые рассказали о том, что они вкладывают в понятие женского и мужского здоровья и сколько внимания уделяют различным его аспектам.

Главным показателем для большинства респондентов стало отсутствие «мужских» и «женских» заболеваний. На втором месте по количеству голосов оказалось репродуктивное здоровье. Красота и молодость находятся на последнем месте. Однако уровень заботы о разных аспектах своего здоровья показал иные приоритеты респондентов. Больше всего опрошенные следят за безопасностью своей сексуальной жизни, за своим психическим состоянием и физическим здоровьем. Репродуктивное здоровье меньше всего заботит опрошенных.

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» проводит ряд активностей, объединенных проектом «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер», чтобы напомнить россиянкам о важности заботы о своем репродуктивном здоровье. Восьмой ежегодный опрос показал, что каждая пятая женщина следит за своим репродуктивным здоровьем лишь на 1-4 баллов из 10. И чуть больше половины (58%) россиянок точно уверены в отсутствии у них проблем, которые в будущем могли бы помешать им забеременеть естественным образом. Получается, что практически половина респонденток недостаточно осведомлена о состоянии своего здоровья. Учитывая, что заболевания репродуктивной системы зачастую протекают бессимптомно, ежегодный визит к гинекологу мог бы помочь обнаружить и предотвратить их на ранней стадии.

Абсолютное большинство опрошенных мужчин и женщин знают или слышали о таких вспомогательных репродуктивных технологиях как искусственное оплодотворение, заморозка половых клеток и суррогатное материнство. Лучше информированы об искусственном оплодотворении женщины, которые имеют ограничения для естественной беременности, связанные с женским репродуктивным здоровьем, и те, кто планировал рождение ребенка в последние два года, но у них не получилось.