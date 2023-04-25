Дмитрий Медведев назвал Россию страной героев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во вторник, 25 апреля, заявил, что российские военнослужащие, находящиеся на передовой, а также волонтеры и те, кто работает на заводах в три смены, являются нравственным ориентиром для всех. Таким образом политик пришел к выводу, что Россия является страной героев.

«Все ребята, которые находятся на передовой, - герои. Все те, кто работает, в том числе на предприятиях в три смены, они тоже герои, нравственные ориентиры. Те волонтеры, которые помогают семьям военнослужащих, - тоже герои. У нас героическая страна», - сказал Медведев, выступая на марафоне «Знание».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине. Глава государства пояснил, что только сами военнослужащие знают, что они являются героями, потому что никому, кроме них, неизвестно, какой это труд и насколько сопряжен с опасностью. Российский лидер добавил, что героизм участников СВО является заслугой их матерей.