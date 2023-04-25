Помощник президента Орешкин: Бюджет России в 2023 году будет профицитным Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Бюджет России до конца 2023 года будет профицитным даже после довольно больших расходов в начале года. Это говорит о том, что бюджет довольно устойчивый. Об этом рассказал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин во время марафона «Знание».

Он отметил, что в целом уровни дефицита будут около целевых значений.

В целом же рост ВВП составит от одного до двух процентов, что позволит смотреть на экономическую ситуацию с большим оптимизмом. Позитивные темпы роста российской экономики наблюдаются еще с июля прошлого года.

Также стоит отметить и то, что на данный момент в России наблюдается «рекордная ситуация» на рынке труда. Безработица находится на отметке в 3,5 процента, а это самый низкий показатель за все время.

Ранее KP.RU рассказывал, что уже в марте 2023 года доходы бюджета России стали догонять расходы. При этом можно наблюдать, что ситуация имеет курс и на дальнейшее улучшение.