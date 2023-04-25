Бывший американский разведчик Риттер назвал Владимира Путина одним из величайших людей этого столетия

Американский разведчик назвал Путина одним из величайших людей столетия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал президента России Владимира Путина одним из величайших людей этого столетия. Военный отметил, что российский лидер спас страну после тяжелых девяностых годов.

“Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия”, – заявил военный.

Напомним, недавно издание NewsWeek сообщило, что популярность российского президента в США согласно последним социологическим опросам выросла до рекордных с 2020 года показателей.

По мнению обозревателя издания American Thinker Лоры Веллингтон, причинами популярности Путина являются его лидерские качества, забота о своей стране и своем народе, а также кризис доверия американцев действующему президенту Джо Байдену.