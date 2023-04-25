Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил ввести новые меры поддержки территориального общественного самоуправления

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Власти Кузбасса собираются расширить поддержку территориального общественного самоуправления и вывести деятельность ТОС на новый уровень. По инициативе губернатора Сергея Цивилева региональный парламент рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность оказания информационной, организационной и финансовой помощи.

«Во всех муниципалитетах Кузбасса работает около 350 ТОС. Каждый из них решает широкий круг вопросов, которые интересуют жителей региона – благоустройство дворов и мест отдыха, патриотическое воспитание молодежи. Они оказывают содействие в поддержании правопорядка, ведут личный прием граждан и решают многие другие задачи. От их работы во многом зависит качество жизни кузбассовцев. Поэтому ТОС надо поддерживать. Считаю необходимым вывести их работу на новый уровень и закрепить это законодательно», – сообщил Цивилев.

Координацией деятельности ТОС займется Совет по территориальному общественному самоуправлению при губернаторе Кузбасса.