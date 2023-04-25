Умер Геннадий Богачев, актер фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

На 79 году жизни умер народный артист России Геннадий Богачев Фото: кадр из фильма

На 79 году жизни умер народный артист Российской Федерации Геннадий Богачев. Он исполнил роли в культовых кинофильмах: «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита». Об этом рассказали в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

В это театре он служил порядка 50 лет и сыграл более полусотни различных ролей.

Он скончался после продолжительной тяжелой болезни, а до последних своих дней все еще выходил на сцену и играл в спектакле Андрея Могучего «Губернатор».

В Telegram-канале БДТ принесли искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, а также всем, кто знал и любил его.

Ранее KP.RU рассказывал, что в возрасте 98 лет умер известный советский и российский композитор Алексей Муравлев. На протяжении долгого времени он писал музыку для советских фильмов, а самой популярной работой композитора стала песня «Виновата ли я», которая прозвучала в фильме «Тучи над Борском».