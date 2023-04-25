Губернатор Сергей Цивилев и Валерий Гергиев договорились о подготовке кадров для кузбасской сцены Мариинского театра

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев по приглашению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева посетил строящийся Театра оперы и балета в Кемерове и филиал Российского государственного института сценических искусств. Объекты входят в состав культурно-образовательного комплекса, созданного по поручению президента РФ. Театр оперы и балета станет сибирской сценой Мариинки. Цивилев и Гергиев договорились о подготовке кадров для нее.

«На этой сцене будут выступать выдающиеся артисты и набираться опыта талантливые ребята не только из Кузбасса, но и со всей Сибири», – подчеркнул губернатор.

Маэстро Гергиев отметил, что глава Кузбасса лично контролирует объекты комплекса искусств.

«Это дело государственной важности, и Сергей Евгеньевич давно уже наладил процесс контроля. Здесь будут готовить специалистов для всего сибирского региона, сейчас проводим серьезную работу, чтобы обеспечить для учеников все возможности», – рассказал худрук Мариинки.