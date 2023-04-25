Bloomberg: Аналитики предрекают Европе и Азии «тяжелую борьбу» за нефть Фото: REUTERS

Между странами Европы и Азии скоро может начаться серьёзная конкуренция за нефть, из-за сложившейся на рынке ситуации, на которую значительно влияет политическая обстановка. Азия в ближайшее время может перебить потолки цен в Европе, что вынудит европейцев пересматривать подход к торговле. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс, пришли к выводу, что скоро нефтяным компаниям Европы придётся балансировать рынок, так как Азия начнёт предлагать более выгодные цены на нефть и нефтепродукты из России.

Начиная с февраля 2022 года импорт российской нефти в Европу сократился на миллион баррелей в сутки, а Саудовская Аравия и страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 1,6 млн баррелей ежесуточно, что создаёт серьёзный дефицит. При этом азиатские компании наращивают спрос, и особенно заинтересованы в покупке российской среднекислой нефти, в которой содержится средний объём серы.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Индия сообщила о задержках оплаты нефти, покупаемой в России по цене выше потолка, установленного в Европе.