Орешкин заявил, что по итогам апреля рост уровня зарплат в России составит 10% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень доходов граждан и уровень заработных плат в реальном выражении будет расти. Уже в этом году ожидается серьезный рост реальных зарплат людей и по итогам апреля он составит порядка 10 процентов. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин на марафоне «Знание.Первые».

При этом уровень инфляции останется низким.

Инфляция на конец апреля составила около 2,5 процента. Это позволяет продолжать банковское кредитование и при этом не ведет к инфляционным рискам. Поэтому продолжается поддержка потребительского спроса, спроса на недвижимость и корпоративное кредитование.

Ранее Максим Орешкин заявил, что бюджет России в 2023 году будет профицитным. Рост ВВП составит от одного до двух процентов, а также помощник президента отметил, что сейчас в России рекордно низкий уровень безработицы — 3,5%.