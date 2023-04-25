Песков назвал непростой работу российской делегации в Совбезе ООН Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал работу российской делегации в Совете Безопасности ОНН весьма непростой. Однако он подчеркнул, что Россия выполняет свои функции и излагает свою позицию, что крайне важно.

«Разумеется, что сейчас эта работа весьма непростая, но Россия председательствует, выполняет свои функции, излагает свою позицию. Это очень важно», - отметил во вторник, 25 апреля, официальный представитель Кремля.

По его словам, такая работа, безусловно будет продолжена.

Напомним, 25 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло заседание Совета Безопасности под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Как ранее заявляла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, заседание было посвящено «эффективной многосторонности через защиту принципов Устава ООН».

Как ранее писал сайт KP.RU, Лавров и члены российской делегации долгое время не могли получить визы, необходимые для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке. Но в итоге нужные документы все-таки были выданы.

При этом журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова, в выдаче виз отказали. Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.