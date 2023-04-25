Губернатор Сергей Цивилев рассказал, как Кузбасс отпразднует День Победы

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, как в регионе отметят День Победы. По словам губернатора, традиционный порядок проведения праздника в этом году будет обновлен в целях безопасности.

«Мы будем проводить парад 9 мая только в двух городах, в столицах агломераций – Кемерове и Новокузнецке. При этом основная задача – обеспечить безопасность при их проведении, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Будем поздравлять всех наших ветеранов, включая тружеников тыла, проведем и «Бессмертный полк» – в новом формате. День Победы сейчас обретает новое звучание, еще больше укрепляет связь поколений, дает возможность показать единство команды Кузбасса».

Девятого мая в Кемерове и в Новокузнецке прогремят праздничные салюты. Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в России в автоформате. Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на боковых и задних стеклах всех видов транспорта. Сергей Цивилев предложил жителям региона присоединиться к акции уже с 1 мая.