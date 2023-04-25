Генпрокуратура России сообщила об отмене тысяч необоснованных решений о мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России было отменено 15 тысяч необоснованных решений о мобилизации. Теперь прокуроры включены в состав призывных комиссий. Об этом рассказывает ТАСС со слов первого заместителя генпрокурора Российской Федерации Анатолия Разинкина.

— Внесено более 3,5 тысячи актов реагирования, пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан, — сказал Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации.

Также он добавил, что за время мобилизации прокурорам удалось выявить более 12 тысяч случаев нарушения прав россиян.

Ранее глава комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов сообщил, что на данный момент в России не планируют проводить мобилизацию населения. Также он рассказал, что новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных, а на мобилизованных они не будут распространяться.