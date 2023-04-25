Стало известно, сколько денег россияне тратят на лечение своих питомцев Фото: Архив "КП"

Больше половины россиян имеют домашних питомцев. Самые распространенные - собаки (61%), кошки (29%) и попугаи (10%). Но животное нужно не только кормить и уделять ему внимание, часто они болеют.

Треть владельцев животных делятся, что их четвероногие друзья болеют не реже раза в год. У 29% респондентов уходит на их лечение от 10 тысяч до 50 тыс. рублей в год. Самые дорогие процедуры – это хирургические операции, КТ, МРТ и кастрация/стерилизация.

Только 9% владельцев говорят, что их питомцы не болеют вовсе. При этом походы к ветеринару у 40% россиян являются обязательной процедурой, которую нужно совершить минимум раз в год. А каждый пятый (21%) делает это 2-3 раза в год.

Чаще всего встречается аллергия у животного (32%), отравления (28%), проблемы с ушами (12%) и укусы клещей. Этот особая проблема с приходом теплого сезона. С клещами сталкиваются почти все собаководы. И в 18% случаев приходится лечить после укуса своего питомца.

Сколько стоит лечение животного:

42% владельцев тратят менее 5 тыс.рублей в год,

17% - от 5 до 10 тыс.рублей,

12% - от 30 до 50 тыс.рублей,

Таковы результаты исследования, проведенного СК «Росгосстрах». О них пишет «Газета.Ru».

Весной и летом четвероногие любимцы подвержены большой опасности. Когда наступает тепло и погода позволяет выгуливать домашнего питомца без защитного комбинезона, животные становятся более уязвимыми для паразитов.

Одними из самых опасных являются клещи. Они могут занести в организм собаки серьезное заболевание, какие и как с ними бороться - ответили ветеринары в беседе с Пятым каналом.

- Помимо того, что с первым теплом просыпаются клещи – переносчики опасных заболеваний, есть и другие риски для собак. Гуляя по улице или парку, питомец может наткнуться на острые предметы, которые были скрыты под снегом, кроме того, грязь и слякоть соберут в себе все вредные вещества, включая реагенты, что может вызвать раздражение подушечек лап, - сказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Что касается клещей, то они часто являются переносчиками пироплазмоза — распространенного заболевания, которое представляет смертельную опасность для собак. О том, как его вовремя распознать и что необходимо делать в случае заражения, «Известиям» рассказала ветеринарный врач-терапевт Елена Узун.