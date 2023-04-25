Песков заявил, что решения об эвакуации россиян из Судана пока нет

Песков заявил о том, что решения об эвакуации россиян из Судана пока нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с россиянами, оказавшимися в Судане. Пока решения об эвакуации граждан России не принято, рассматриваются разные возможности, заявил представитель Кремля.

"Наши на месте очень пристально следят за ситуацией, они постоянно контактируют с Москвой. Сейчас ведутся на постоянной основе круглосуточные взаимодействия и консультации. Рассматриваются самые разные возможности. Пока решение не принималось", - отметил Песков.

Напомним, в Судане с 15 апреля ведутся бои между спецназом под командованием генерала Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Как сообщили в местном Минздраве, из-за столкновений в Судане погибли до 600 человек.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия, несмотря на санкции со стороны Запада, будет развиваться темпами, аналогичными темпам Франции.