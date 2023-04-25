ANI: Индия планирует потратить $200 млн на закупку ракетных систем в России и США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Индия планирует выделить 200 млн долларов на покупку российских и американских военных технологий, в первую очередь связанных с вооружением морского флота и способами противодействия оному. Об этом сообщило информационное агентство ANI.

Военно-морские силы Индии планируют доукомплектовать более чем 20 российскими противокорабельными крылатыми ракетами «Клаб» («Калибр-К»), а также добавить оборудование для американской ракетной системы Harpoon, и докупить саму такую систему.

Источники издания сообщают, что российские «Клабы» снаряжают на индийские подводные лодки, а также на надводных кораблях ВМС Индии. В процессе применения этих ракет индийские военнослужащие крайне высоко оценили их удобство и эффективность, и теперь закупают новую партию.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Дмитрий Медведев высоко оценил работу и потенциал оборонно-промышленного комплекса России, производящего, в том числе экспортное вооружение.