Рынок арендного жилья в России начал оживать - аналитики

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В 2022 году предложение арендного жилья резко выросло, при этом спрос значительно отставал. Сейчас баланс рынка начинает восстанавливаться. Об этом сообщили аналитики ДОМ.РФ, подготовившие «Обзор рынка аренды за I квартал 2023 года». Эксперты оценили текущую динамику спроса, предложения и сроков экспозиции.

В первом квартале 2023 года рынок аренды стал стабилизироваться: объем актуальных объявлений от арендодателей в стране снизился до 92 тысяч. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года предложение сократилось на 4%, к I кварталу 2022 года — на 17%. Этому способствует оживление спроса на съемное жилье.

— Количество активных объявлений снижается в основном за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее в этих городах предложение остается в 2-3 раза выше, чем в конце 2021 года, а ставки аренды – ниже прошлогодних уровней. Для сравнения, в других городах предложение арендных квартир – на уровне конца 2021 года, а ставки аренды выросли на 10% в годовом выражении, объяснила руководитель отдела исследований в жилищной сфере Аналитического центра ДОМ.РФ Мария Жолобова.

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Аналитики констатируют, что в этом году объявления с арендным жильем стали чаще просматриваться - среднее количество просмотров одного объявления увеличилось на 14%. На фоне активизации спроса срок размещения объявлений снизился за квартал с 41 до 38 дней. Традиционно большинство предложений на рынке — одно- и двухкомнатные квартиры.

Вслед за «балансировкой» рынка замедляется тренд удешевления арендного жилья. Он доминировал в 2022 году. Так в Москве средняя цена квартиры — 65 тысяч руб/месяц — по итогам I квартале 2023 года осталась на уровне прошлого года. В Санкт-Петербурге и остальных городах ее снижение замедлилось.

В ДОМ.РФ отметили, что спрос на арендное жилье отмечается и в проектах госкомпании (Институт развития занимается развитием рынка цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой). Фактическая заполняемость арендного жилья во всех проектах компании, с запуска которых прошло не менее года, сейчас составляет более 95%. Увеличивается лист ожидания потенциальных арендаторов, которые хотят снять квартиру по текущей ставке.

— После двенадцатимесячной стагнации на рынке ключевые индикаторы спроса и предложения приходят в баланс и приводят к росту ставок. В портфеле арендного фонда ДОМ.РФ остается все меньше вакантного предложения, поскольку наниматели стараются успеть заключить договор аренды на текущих условиях, — рассказала директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.