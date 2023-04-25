Пользователи Twitter пришли в ужас из-за решения Байдена участвовать в выборах президента США

Американцы прокомментировали решение Байдена переизбираться на второй срок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи социальной сети Twitter прокомментировали официальное заявление действующего президента США Джо Байдена о его намерении участвовать в выборах в 2024 году.

“Первое апреля было 24 дня назад”, – возмутился пользователем с ником ICUCICU.

“Это должно быть шутка. Нет ни единого шанса, что в 2024 ты будешь в Белом доме”, – поддержал C4commander1986, назвав политику Байдена сильным вкладом в “раскол Америки”.

“Прекрасно, умалишенные будут голосовать за умалишенного. Я уже это видел в серии "Южного парка" в 2003 году”, – иронизировал пользователь PatOrsban.

Напомним, Байден официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году 25 апреля 2023 года. Его основным конкурентом в президентской гонке может стать бывший глава Соединенных Штатов, лидер партии Республиканцев Дональд Трамп.

В данный момент против Трампа возбуждено уголовное дело, которое сам политик считает вмешательством в выборы на самом высоком уровне в истории США.

Недавно с канала FoxNews ушел популярный ведущий Такер Карлсон, который часто выступал с критикой действующего президента и считает, что Джо Байден уже теряет способность говорить.