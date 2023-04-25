Боевики в Судане захватили лабораторию с образцами опасных заболеваний

ВОЗ сообщила о биологическом риске из-за захвата лаборатории с образцами опасных заболеваний в Судане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник, 25 апреля, заявила о захвате одной из сторон конфликта в Судане национальной лаборатории, где хранятся образцы опасных заболеваний, в том числе кори и холеры. Таким образом, по мнению ВОЗ, существует «высокий риск биологической опасности».

По словам представителя ВОЗ в Судане Нима Саида Абида, которого цитирует Al Arabiya News, специалисты организации не могут получить доступ к лаборатории для обеспечения сохранности материалов.

Как писал сайт KP.RU, в Судане с 15 апреля продолжаются ожесточенные столкновения между регулярной армией и подразделениями спецназа под командованием генерала Мухаммеда Хамдана Дагло. Особенно тяжелое положение сложилось в столице Хартуме. В Минздраве Судана ранее заявляли о том, что в результате боев погибли до 600 человек.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока решение о том, чтобы эвакуировать российских граждан из Судана пока не принято, рассматриваются разные варианты.