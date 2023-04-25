Губернатор Сергей Цивилев: Жители Кузбасса передают в зону СВО личные автомобили, оборудование, продукты и лекарства

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о помощи, которую жители региона оказывают участникам СВО. Губернатор отметил, что он восхищен искренней поддержкой кузбассовцев, объединившихся ради победы.

«Кузбассовцы проявляют себя как настоящие герои – и на передовой, и в тылу, - отметил Сергей Цивилев. - Землякам там очень важна поддержка, любая весточка из дома. Восхищен поступками жителей региона, которые передают на передовую личные автомобили, покупают оборудование, продукты и лекарства, после учебы и работы изготавливают нужные на фронте вещи».

Жители города Калтан отправили в ЛНР автопоезд с лекарствами, инструментами и одеждой для бойцов – около 2 тонн вещей. На передовую вскоре уедет и автомобиль УАЗ, который житель Кемерова Андрей Логанов безвозмездно передал военным. Машина привезет в зону СВО продукты, белье, оборудование и маскировочные сети. Защитные накидки плетут пенсионерки в студии при ДК им. 50-летия Октября. С прошлого года они отправили на фронт 66 сетей.