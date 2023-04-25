Патрушев рассказал, как опыт спецоперации применяется для поддержания боеготовности Вооруженных сил РФ

Патрушев рассказал, как опыт спецоперации применяется для поддержания боеготовности Вооруженных сил Фото: ТАСС

Опыт специальной военной операции стал основой в проработке множества подходов к поддержанию боевой готовности всех частей и соединений российской армии. Об этом рассказал секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

— В рамках решения практических задач опыт СВО был положен в основу проработки методологических подходов к поддержанию боеготовности частей и соединений Вооруженных сил РФ, других силовых структур и органов, — сказал Патрушев на заседании научного совета при Совете безопасности РФ.

Он также отметил, что по итогам 2022 года в части оборонно-промышленной тематики был сделан необходимый акцент на сотрудничество РФ с иностранными государствами в области разработки высокотехнологичной военной продукции. Удалось проработать практические вопросы выявления и прогнозирования террористических угроз.

За предыдущий год удалось представить научно обоснованные подходы к структурной модернизации экономики России в сложившихся условиях постоянно нарастающих угроз, а методы и средства обеспечения информационной безопасности постоянно совершенствовались.

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что в российской экономике наблюдается тенденция роста и в 2023 году бюджет России будет профицитным. Также он отметил, что по итогам апреля рост реальных зарплат составит примерно 10%.