Патрушев призвал российских ученых помочь в противодействии биологической войне США против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев призвал российских ученых помочь в противодействии биологической войне США против России и ряда других стран.

“Самого пристального внимания нашей научной общественности требуют специальные биологические исследования, которые используются США при разработке военных программ”, – отметил Патрушев на заседании научного совета при Совете безопасности РФ.

Напомним, в начале апреля 2023 года комиссия о деятельности биолабораторий США на Украине выпустила итоговый доклад о работе Пентагона над биологическим оружием, который будет отправлен во все страны мира.

На данный момент на Украине продолжают свою деятельность более 30 биолабораторий США, а их основным заказчиком является Пентагон. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отмечала, что Америка создала около 400 биолабораторий по всему миру, при помощи которых Вашингтон может формировать эпидемии и управлять ими.