Правительство отозвало из Госдумы законопроект об НДФЛ в 30% для уехавших за границу россиян Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство РФ отозвало из федерального парламента законопроект о налоговых поправках, которые, в том числе предусматривали повышение налоговой ставки для работающих из-за рубежа россиян.

«В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», - цитирует ТАСС пресс-службу правительства России.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Госдуму внесен проект закона о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян. В частности, налоговые поправки предполагали, что граждане России, которые живут за рубежом, после утраты российского налогового резидентства будут уплачивать НДФЛ в размере 30% вместо 13%.

Отмечалось, что, в случае принятия закона, нововведения коснутся как работающих официально по трудовому договору, так и фрилансеров. Однако позже Минфин РФ заявил, что повышение НДФЛ с 13% до 30% не коснется работающих по трудовым договорам. Для них действующие налоговые условия никак не поменяются, заверили в ведомстве.