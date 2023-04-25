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НовостиПолитика25 апреля 2023 12:29

Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главами Минобороны Ирана, САР и Турции

Отдельное внимание было уделено противодействию террористическим угрозам
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главами Минобороны Ирана, САР и Турции Фото: пресс-служба Минобороны России

Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с главами Минобороны Ирана, САР и Турции Фото: пресс-служба Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главами Минобороны Ирана, Сирийской Арабской Республики и Турции ситуацию в Сирии. Встреча министров прошла в Москве.

«В ходе встречи обсуждены практические шаги в области укрепления безопасности в Сирийской Арабской Республике и нормализации сирийско-турецких отношений. Отдельное внимание уделено вопросам противодействия всем проявлениям террористических угроз, борьбе со всеми экстремистскими группировками на территории Сирии», – сказано в Telegram-канале Минобороны РФ.

По итогам встречи стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии и необходимость наращивания усилий для возвращения сирийских беженцев на родину. Министры признали, что переговоры прошли конструктивно.

Напомним, в марте этого года Шойгу провел переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе разговора стороны обсудили зерновую сделку, а также ситуацию в Сирии и Нагорном Карабахе.