Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда серии фильмов о "Гарри Поттере", 33-летний актер Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно, фотографы заметили артиста на прогулке с коляской. Рядом с ним шла его возлюбленная, актриса из США Эрин Дарк. Подробностей о появлении на свет первенца в семье Рэдклиффа нет, но по информации источников, новоиспеченные родители очень взволнованы появлением малыша.

Стоит отметить, что артисты познакомились на съемочной площадке фильма "Убей своих любимых" в 2012 году. В отношениях Дэниэл и Эрин состоят уже более 10 лет.

Ранее прибавление произошло и в семье российского актера Бориса Дергачева, известного по сериалу "Триада". Его первенец появился на свет 12 апреля. Малыша назвали Мироном, сообщила избранница артиста.