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НовостиВ мире25 апреля 2023 12:43

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Актера и его овзлюбленную заметили на прогулке с коляской
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Звезда "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда серии фильмов о "Гарри Поттере", 33-летний актер Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как стало известно, фотографы заметили артиста на прогулке с коляской. Рядом с ним шла его возлюбленная, актриса из США Эрин Дарк. Подробностей о появлении на свет первенца в семье Рэдклиффа нет, но по информации источников, новоиспеченные родители очень взволнованы появлением малыша.

Стоит отметить, что артисты познакомились на съемочной площадке фильма "Убей своих любимых" в 2012 году. В отношениях Дэниэл и Эрин состоят уже более 10 лет.

Ранее прибавление произошло и в семье российского актера Бориса Дергачева, известного по сериалу "Триада". Его первенец появился на свет 12 апреля. Малыша назвали Мироном, сообщила избранница артиста.