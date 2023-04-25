Названа цена самолета МС-21 для российских авиакомпаний

Самолет МС-21 обойдется российским авиакомпаниям в три миллиарда рублей Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Цена нового самолета МС-21 для российских авиакомпаний составит три миллиарда рублей, сообщил источник в государственных структурах.

По информации ТАСС, аналогичный по своим характеристикам Boeing будет стоить пять-шесть миллиардов рублей. В свою очередь глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рыночной. По его словам, российские власти таким образом хотят снизить нагрузку на авиакомпании и на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж.

Как заявил Чемезов, государство частично компенсирует перевозчикам стоимость самолетов. Глава Ростеха напомнил, что аналогичные программы действуют в Европе и Китае, где власти субсидируют стоимость авиатехники для компаний, поддерживая конкурентоспособный уровень цен.

Напомним, Ростех начнет серийные поставки лайнера МС-21 в 2024 году. Авиакомпании России получат первые шесть самолетов.

Как писал сайт KP.RU, ранее Росавиация выдала корпорации «Иркут» одобрение изменений в типовую конструкцию пассажирского самолета МС-21, предполагающие установку российского двигателя ПД-14, крыла из композиционных материалов российского производства.