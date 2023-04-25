Губернатор Флориды Десантис сравнил угрозу США со стороны Китая с СССР

Губернатор Флориды Десантис сравнил угрозу Америке со стороны Китая с СССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис прокомментировал современный расклад сил в мире. По его мнению, Китай сегодня представляет для США такую же угрозу, как когда-то - СССР. Об этом Десантис заявил, комментируя обстановку на Тайване.

«Взглянув, где мы находимся на этом этапе в XXI веке, мы увидим, что то, чем был для нас Советский Союз, Китай представляет сейчас с точки зрения угрозы свободному миру», - говорит американский политик.

При этом Десантис уверен, что в ситуации Тайваня единственным выходом будет политика сдерживания, только она, якобы, поможет избежать конфликта. Однако губернатор не стал отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он военное вмешательство США в вопросе Тайваня.

На текущей неделе Десантис прилетел в Японию, чтобы встретиться с премьер-министром Фумио Кисидой и главой МИД Ёсимасой Хаяси.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Десантис назвал большой ошибкой вмешательство США в конфликт на Украине.