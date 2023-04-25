Государственные испытания российской САУ «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года

Госиспытания российской САУ «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственные испытания российской самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» завершатся до конца 2023 года, сообщил временно замещающий должность начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-майор Сергей Медведский.

«САУ «Коалиция-СВ» пока не принимала участия в спецоперации. Она продолжает проходить госиспытания, которые, как ожидается, завершатся до конца года», – передает ТАСС слова офицера.

Как уточнил Медведский, сейчас проходят работы по совершенствованию ходовой части установки. По словам генерал-майора, САУ находится «фактически на выходе».

Напомним, ранее российская САУ «Коалиция-СВ» в ходе испытаний подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня», поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами. Установка стреляла снарядами друг за другом, они летели по разным траекториям, но в мишень попадали одновременно.