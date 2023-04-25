Минобороны: российские силы уничтожили до 360 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении

Российские бойцы продолжают освобождение Артемовска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило об уничтожении до 360 бойцов и наемников ВСУ на Донецком направлении за прошедшие сутки.

Основные бои на этом направлении проходят в Артемовске, штурмовые отряды при поддержке ВДВ и тактической авиации продолжают освобождение западной части города и пресекают переброс резервов ВСУ.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассказал о том, как проходит решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут позволить себе оставить Артемовск, чтобы у российских военных не появился «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск.

Ранее он признавал, что вытеснение ВСУ их города не только откроет дорогу для дальнейшего наступления России, но и может побудить союзников Киева и граждан самой Украины к желанию компромиссов с Россией.