Швеция высылает пять российских дипломатов Фото: REUTERS

Власти Швеции объявили персонами нон грата пять российских дипломатов, сообщил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрём.

«Их деятельность на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом», – объяснил он решение Стокгольма в интервью телеканалу SVT.

Как уточнил глава шведского МИД, во вторник, 25 апреля, ведомство вызвало посла России Виктора Татаринцева. Ему сообщили, что «пять сотрудников посольства России в Швеции вынуждены покинуть страну из-за деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях».

Напомним, ранее Германия заявила о высылке из страны российских дипломатов. Сайт KP.RU писал, что решение немецкого МИД о высылке дипломатов РФ совсем не случайно было принято накануне Дня Победы. Оно символически отражает внутренние перемены, происходящие с политическим классом Германии.