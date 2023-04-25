США предупредили Казахстан о санкциях за помощь России Фото: REUTERS

Власти США предупреждают Казахстан о растущих рисках применения к организациям республики нового пакета санкций. Данная мера возможна за оказание Казахстаном помощи России в уклонении ограничительных мер, наложенных западными странами. Об этом заявила помощник министра финансов Соединенных Штатов Элизабет Розенберг во время "круглого стола" в Астане.

"Возрастает риск как в отношении Казахстана, так и в отношении компаний и банков республики. Мы находимся в партнерстве с коллегами из Казахстана, представителями правительства и частного сектора, чтобы обозначить существующие риски и последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью России", - отметила Розенберг.

Страны Запада вводят санкции в отношении РФ с момента начала специальной военной операции на Украине. Не раньше мая 2023 года будет введен новый 11 пакет антироссийских санкций, сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.