Сбер и SberDevices представили генератор заголовков

Решение на основе технологий искусственного интеллекта для создания заголовков разработали исследователи Сбера и SberDevices (ООО «СалютДевайсы). В его основе — модель NeONKA, которая используется в сервисе GigaChat. Редакция интернет-издания «Ленты.ру» протестировала решение первой.

AI-решение выступает в роли напарника редактора, предлагает множество вариантов заголовка для одного и того же текста, а человек выбирает из них наиболее удачные. При этом нет необходимости верифицировать информацию — в него попадут только те данные, которые уже есть в тексте.

«Создание ярких, интересных заголовков — это отдельный навык не только для журналистов, но и для сотрудников пресс-службы, особенно с таким объёмом новостей и пресс-релизов, как у Сбера, - сообщила руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова. - Мы представляем технологический инструмент, созданный с помощью нашей модели, который даёт возможность оперативно журналистам, редакторам и всем, кто работает с контентом, получать вирабельные заголовки с минимальным участием самих авторов. Уверена, что в дальнейшем, когда наш AI-сервис будет доступен широкому кругу пользователей, он станет эффективным помощником в огромном потоке создаваемых инфоповодов. В настоящий момент решение ещё проходит тестирование перед выходом в пром».