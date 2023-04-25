Минобороны России заявило о продвижении штурмовых отрядов на западе Артёмовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России представили ежедневную сводку событий в зоне проведения спецоперации. На Донецком направлении, в Артёмовске, российские штурмовые отряды продолжают активное уничтожение войск противника. Данные за 25 апреля 2023 года опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.

Согласно данным военного ведомства, поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения воздушно-десантных войск, а также армейская и оперативно-тактическая авиация. Основная задача отрядов поддержки - прикрывать фланги штурмовиков и не давать ВСУ перебросить в Артёмовск резервные силы.

За последние сутки авиация выполнила 62 боевые задачи, направленные на поддержку штурмовых отрядов в Артёмовске с воздуха.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские войска выявили, а затем пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области.