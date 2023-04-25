В Киеве предложили прекратить поставки газа из России в ЕС, кроме как через Украину Фото: REUTERS

В офисе президента Украины Владимира Зеленского предложили прекратить прямые поставки российского газа в ЕС, кроме как потоков, идущих через украинскую газотранспортную систему.

В тексте плана, опубликованного на сайте украинского правительства, говорится о том, что поставки российского топлива напрямую в Евросоюз, кроме как через Украину, должны быть прекращены.

"Предлагаемые нами санкции приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через газотранспортную систему Украины", - говорится в тексте плана.

Также в документе обозначено, что данная мера не позволит России использовать "Турецкий поток". Кроме того, в офисе Зеленского предложили ввести запрет на импорт сжиженного природного газа из России.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому ряд российских политических партий, а также Центризбирком РФ, попадают под новые санкции Украины.