Российские силы пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артемовск Фото: REUTERS

Российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины перебросить резервы в Артемовск, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как отметил генерал-лейтенант в ходе брифинга, Воздушно-десантные войска, «оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил России оказывают непосредственную поддержку штурмовым отрядам в Артемовске и пресекают попытки противника перебросить туда резервы».

За сутки в городе российская авиация совершила девять вылетов, а артиллерийские группировки выполнили 62 огневые задачи, уточнил Конашенков. Представитель Минобороны РФ добавил, что на Донецком направлении были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Красное и Ступочки Донецкой народной республики.

Напомним, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц разбирался, как обстоят дела в Артемовске.