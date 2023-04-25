Медведев пошутил над Байденом после его решения участвовать в выборах президента США в 2024 году

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал американского лидера Джо Байдена «отчаянным дедом» после того, как тот объявил о решении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

«Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий», – написал замглавы Совбеза РФ в Telegram.

Как писал сайт KP.RU, действующий глава Белого официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Объявление о намерении участвовать в выборах главы государства он сделал 25 апреля – в тот же день, что и четыре года назад.

Главным конкурентом нынешнего президента на выборах может стать лидер Республиканской партии Дональд Трамп. В данный момент против него возбуждено уголовное дело, которое сам политик считает вмешательством в выборы на высочайшем в истории уровне.