Захарова о выдвижении Байдена на второй срок: Россия будет исходить из реальной политики США

Захарова прокомментировала выдвижение президента США Байдена на второй срок Фото: REUTERS

Россия будет исходить из практических шагов в реальной политике Соединенных Штатов, заявила во вторник, 25 апреля, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала выдвижение действующего американского лидера Джо Байдена на второй срок.

«Мы будем исходить из тех практических шагов, которые Вашингтон будет осуществлять в реальной политике», - заявила официальный представитель МИД РФ в эфире Первого канала.

Как ранее писал сайт KP.RU, 25 апреля Джо Байден официально заявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента США. Его главным оппонентом может стать лидер республиканской партии Дональд Трамп.

Последний уже отреагировал на заявление Байдена о повторном участии в президентских выборах. В частности, Трамп считает, что выдвижение действующего президента США может привести к «чему-то плохому», а именно к третьей мировой войне. Он напомнил, что идут разговоры о ядерном оружии, а у власти в Соединенных Штатах находится человек, который не осознает, что происходит.